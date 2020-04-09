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Представитель Бабкиной рассказал, могла ли она заразиться от Лещенко

, 21:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Антенна

Представитель Бабкиной рассказал, могла ли она заразиться от Лещенко
Фото: соцсети

Пресс-атташе Надежды Бабкиной Александр Велор рассказал, могла ли певица заразиться коронавирусом от Льва Лещенко, заболевшего ранее. Недавно артистку госпитализировали с пневмонией.

Велор сообщил, что в настоящий момент диагноз Бабкиной – осложненная пневмония. По его словам, певицу поместили в изолированную палату, поэтому проведать ее сейчас нет возможности. Пресс-атташе также отметил, что артистка давно не виделась с Львом Лещенко.

«С их общей компанией, которая собралась на дне рождения сестры Игоря Крутого, напрямую тоже не общается, и очень давно. Она поддерживала связь с этими коллегами звонками», - добавил Велор.

АБ

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