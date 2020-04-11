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Альбина Джанабаева показала видео, как «балуется плюшками»

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

Альбина Джанабаева показала видео, как «балуется плюшками»
фото: pixabay.com

Певица Альбина Джанабаева на самоизоляции балует своих мужчин - мужа Валерия Меладзе и двоих сыновей плюшкам. Судя по видео, которое певица выложила в Инстаграм, печёт она плюшки с маком и корицей и пирожки.

 
 
 
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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)6 Апр 2020 в 2:33 PDT

Сейчас многие россияне, сидя дома на самоизоляции, увлекаются кулинарией. Многие шутят, что боятся: потом одежда будет мала. Альбина потолстеть не боится. Артистка показала фото безупречной фигуры в боди. Наверное, вкусности едят только её мужчины.

 
 
 
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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)8 Апр 2020 в 11:48 PDT

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