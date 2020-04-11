Альбина Джанабаева показала видео, как «балуется плюшками»

Певица Альбина Джанабаева на самоизоляции балует своих мужчин - мужа Валерия Меладзе и двоих сыновей плюшкам. Судя по видео, которое певица выложила в Инстаграм, печёт она плюшки с маком и корицей и пирожки.
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Сейчас многие россияне, сидя дома на самоизоляции, увлекаются кулинарией. Многие шутят, что боятся: потом одежда будет мала. Альбина потолстеть не боится. Артистка показала фото безупречной фигуры в боди. Наверное, вкусности едят только её мужчины.
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