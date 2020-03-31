Разин с критикой отнесся к «коронавирусной» панике Кудрявцевой: «Если бы Лера не шастала где попало»

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31 марта 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Андрей Разин, Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Продюсер и основатель группы «Ласковый май» Андрей Разин отреагировал на переживания телеведущей Леры Кудрявцевой по поводу заражения коронавирусной инфекцией. Известно, что знаменитость была на вечеринке вместе со Львом Лещенко, у которого выявили новый вирус.

«Если бы Лера не шастала где попало, а занималась семьей, дочкой и воспитанием своего собственного сына, я думаю, что у нее бы такой паники, как сейчас, не было. Поэтому, как говорится, Бог шельму метит», - высказал он.

Однако Разин пожелал всем скорейшего выздоровления и долгой жизни.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева отправила супруга и маленькую дочь за город, а сама сдала тест на коронавирус и ждет результата анализов.