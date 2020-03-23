Самойлова после возвращения домой показала последствия карантина в США

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

23 марта 2020, 11:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Оксана Самойлова, Instagram

Супруга популярного рэпера Джигана Оксана Самойлова объяснила, почему они оперативно улетели из Майами и показала кадры последствий карантина в США. По ее словам, они с трудом покинули Штаты, получив разрешение на вылет.

Самойлова рассказала, что в какой-то момент им стало сложнее добывать еду и средства личной гигиены. При этом девушка выложила фотографии пустых полок, отметив, что в США «все гораздо серьезнее». Она добавила, что там закрыты все пляжи, кафе, детские площадки и магазины, а работают только аптеки и продуктовые магазины.

«Мы видели истребители военные. Люди постят, как везут танки. Там реально город-призрак сейчас. У нас поспокойнее», - уточнила супруга рэпера.

Однако по приезду в Москву Самойлову с сыном Давидом забрали в больницу. Девушка объяснила, что ситуация с вылетом осложнила его заболевание и врачи уже четыре часа не знают, что с ними делать.

«У нас ничего серьезного», - успокоила она поклонников.

Ранее супруга известного хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказала, как ведут себя люди из-за вспышки коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах.