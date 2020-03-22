Источник: семья рэпера Джигана возвращается в Россию после скандала

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22 марта 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

рэпер Джиган, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В СМИ появились данные о том, что рэпер Джиган, его жена Оксана, их дочери и сын были замечены в аэропорту Майами. Предполагается, что семья, в которой недавно случился скандал, возвращается в Москву.

Отмечается, что большое семейство сдало в багаж множество сумок, а затем в полном составе отправилось на стойку регистрации.

Джиган, который недавно вышел из реабилитационной клиники, где лечат от различных зависимостей, как сообщается, вел себя спокойно и общался с тремя дочерьми.

Оксана пока не сообщает, что случилось в ее семье, однако понятно, что в их отношениях с рэпером произошел разлад.