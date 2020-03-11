Жена рэпера Джигана впервые вышла на связь с поклонниками после скандала

Супруга российского рэпера Джигана впервые вышла на связь с поклонниками после громкого скандала. Ранее стало известно, что музыкант сбрил бороду и брови и попал в реабилитационную клинику.
Кроме того, сообщалось, что в последние дни Джиган вел себя неадекватно – оскорблял фанатов, использовал нецензурную лексику и употреблял спиртное. Также в интернете появились видеозаписи, на которых рэпер развлекается с девушками. Его жена Оксана, которая недавно в четвертый раз стала матерью, больше двух суток не появлялась в сети и никак не комментировала срыв супруга.
Накануне женщина опубликовала снимок с дочерьми и сыном и подписала его словами: "Хорошо, что у меня есть дети".
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