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Жена рэпера Джигана впервые вышла на связь с поклонниками после скандала

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Жена рэпера Джигана впервые вышла на связь с поклонниками после скандала
рэпер Джиган с женой Оксаной, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Супруга российского рэпера Джигана впервые вышла на связь с поклонниками после громкого скандала. Ранее стало известно, что музыкант сбрил бороду и брови и попал в реабилитационную клинику.

Кроме того, сообщалось, что в последние дни Джиган вел себя неадекватно – оскорблял фанатов, использовал нецензурную лексику и употреблял спиртное. Также в интернете появились видеозаписи, на которых рэпер развлекается с девушками. Его жена Оксана, которая недавно в четвертый раз стала матерью, больше двух суток не появлялась в сети и никак не комментировала срыв супруга.

Накануне женщина опубликовала снимок с дочерьми и сыном и подписала его словами: "Хорошо, что у меня есть дети".

 

 
 
 
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Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)10 Мар 2020 в 2:40 PDT

ЕТ

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