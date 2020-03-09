Рэпер Джиган, попавший в реабилитационную клинику, попросил прощения у жены

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9 марта 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Джиган, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рэпер Джиган, который недавно стал отцом в четвертый раз, сбрил бороду и брови, а затем и вовсе попал в реабилитационную клинику. Музыкант на страничке в соцсети попросил прощения у своей жены Оксаны.

В последнее время Джиган вел себя не слишком адекватно, в частности, он опубликовал видео, на котором попросил пятилетнюю дочь принести ему пиво, а затем во время прямых эфиров оскорблял своих фанатов.

В настоящий момент многодетный отец находится в учреждении под названием Seaside Palm Beach, месяц проживания в котором стоит 80 000 долларов (5,4 миллиона рублей). Он опубликовал в сторис снимок своей жены Оксаны и написал: "Прости за все, родная". Женщина в свою очередь сделала публикацию, в которой подчеркнула что "не хочет просыпаться в этот мир".

Пока не сообщается, что именно произошло в семье, которая казалась очень крепкой и счастливой. Некоторые считают, что Джиган увлекся спиртным, другие полагают, что мужчина изменил супруге, а некоторые и вовсе уверены, что рэпер поднял на возлюбленную руку.