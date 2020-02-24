Жена рэпера Джигана показала идеальную фигуру через пять дней после четвертых родов

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24 февраля 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ]

Оксана Самойлова, Anatoly Lomohov/Russian Look

Супруга российского репера Джигана продемонстрировала идеальную фигуру через пять дней после четвертых родов. Недавно Оксана Самойлова подарила своему мужу долгожданного сына, которого назвали Давидом.

Отмечается, что Оксана перенесла четвертое кесарево сечение и вышла из больницы на второй день после операции.

Многодетная мать опубликовала фотографию, на которой она запечатлена стоящей рядом с коляской, в которой лежит пятидневный Давид. Для прогулки жена Джигана выбрала красный спортивный костюм и обтягивающий топ телесного цвета. На фигуре Оксаны нет ни единого изъяна – у нее тонкие ноги и осиная талия.

Модель Елена Перминова (@lenaperminova) написала: "Незаконно иметь такую фигуру на 5-й день после кесарева". Подписчица valeralera86 в свою очередь задалась вопросом: "Как можно так выглядеть после 4-х детей???". Пользователь diana_kt также спросила: "Как можно так идеально выглядеть после родов?".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)23 Фев 2020 в 8:36 PST