Супруга рэпера Джигана впервые показала лицо новорожденного сына

Российская бизнесвумен, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова недавно стала в четвертый раз мамой, роды проходили в клинике в Майами. Девушка подарила известному исполнителю сына по имени Давид.
При этом супруга исполнителя не стала прятать лицо ребенка за смайликами или ждать удобного момента, а сразу после родов показала совместное с мужем и малышом фото.
«Я все. Родила нашего такого долгожданного сына. Давид», - написала счастливая мама под снимком.
На послание поспешил ответить отец новорожденного и поблагодарил супругу за сына: «Спасибо роднуля! I LOVE YOU!».
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Отмечается, что Джиган лично присутствовал на родах младенца и перерезал пуповину. Известно, что супруги уже воспитывают трех дочек.
Ранее Анастасия Решетова показала лицо маленького Ратмира.
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