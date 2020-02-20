Супруга рэпера Джигана впервые показала лицо новорожденного сына

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20 февраля 2020, 22:52 [ «Аргументы Недели» ]

Оксана Самойлова и Джиган, Instagram

Российская бизнесвумен, супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова недавно стала в четвертый раз мамой, роды проходили в клинике в Майами. Девушка подарила известному исполнителю сына по имени Давид.

При этом супруга исполнителя не стала прятать лицо ребенка за смайликами или ждать удобного момента, а сразу после родов показала совместное с мужем и малышом фото.

«Я все. Родила нашего такого долгожданного сына. Давид», - написала счастливая мама под снимком.

На послание поспешил ответить отец новорожденного и поблагодарил супругу за сына: «Спасибо роднуля! I LOVE YOU!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)20 Фев 2020 в 11:04 PST

Отмечается, что Джиган лично присутствовал на родах младенца и перерезал пуповину. Известно, что супруги уже воспитывают трех дочек.

Ранее Анастасия Решетова показала лицо маленького Ратмира.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)18 Фев 2020 в 1:30 PST