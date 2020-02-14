Решетова решила показать лицо новорожденного сына

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14 февраля 2020, 22:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Тимати и Анастасия Решетова с сыном, Instagram

Российская модель Анастасия Решетова показала фотографию с трехмесячным сыном Ратмиром, которого она родила от известного исполнителя Тимура Юнусова. Отмечается, что в этот раз возлюбленная рэпера не стала скрывать лицо ребенка «от сглаза и порчи».

«Вот такой у нас Тимурыч)) На кого похож?)» - обратилась к поклонникам Решетова.

Модель показала совместное селфи, на котором они с малышом лежат на кровати и смотрят наверх в камеру. При этом оба изображают забавные гримасы.

Поклонники пришли в восторг от маленького Ратмира. Многие заметили, что мальчик похож на Тимати и имеет необычную внешность. Однако нашлись и хейтеры, которых Решетова попросила помолчать.

Ранее модель уже показывала лицо своего сына, но решила закрыть глаза анимированными очками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova)13 Фев 2020 в 7:09 PST