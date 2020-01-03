Модель Анастасия Решетова показала сына с закрытым лицом

//Шоу-бизнес 13+

3 января 2020, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram volkonskaya.reshetova

Возлюбленная певца Тимати Анастасия Решетова показала лицо их общего ребенка Ратмира. Однако глаза мальчика на снимке модель скрыла смайликом в форме темных очков.

Анастасия убеждена, что не показывать малышей– это нормально. Девушка рассказала: есть родители, которые вообще не показывают детей до тех пор, пока те не пойдут в школу.

"Кому-то хочется оберегать свое чадо от посторонних глаз и обсуждений, а кто-то спокойнее к этому относится и считает, что посредством публикации никто малышу вреда не причинит. Я желаю вам быть более понимающими и терпеливыми. Мы обязательно покажем вам свой озорной взгляд и широкую улыбку! Всему свое время", – написала Решетова в своем Instagram.

Надо сказать – фолловеры поддержали в комментариях молодую маму и ее решение.