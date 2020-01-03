Модель Анастасия Решетова показала сына с закрытым лицом

Возлюбленная певца Тимати Анастасия Решетова показала лицо их общего ребенка Ратмира. Однако глаза мальчика на снимке модель скрыла смайликом в форме темных очков.
Анастасия убеждена, что не показывать малышей– это нормально. Девушка рассказала: есть родители, которые вообще не показывают детей до тех пор, пока те не пойдут в школу.
"Кому-то хочется оберегать свое чадо от посторонних глаз и обсуждений, а кто-то спокойнее к этому относится и считает, что посредством публикации никто малышу вреда не причинит. Я желаю вам быть более понимающими и терпеливыми. Мы обязательно покажем вам свой озорной взгляд и широкую улыбку! Всему свое время", – написала Решетова в своем Instagram.
Надо сказать – фолловеры поддержали в комментариях молодую маму и ее решение.
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Хочу отметить что в первую очередь фото мы делаем на память, а уже потом решаем что -то из запечатлённого показать здесь. Поэтому, не удивляйтесь почему вы видите фото, где нельзя полностью разглядеть лицо Ратмира. Уверена, что точно также вы бы удивлялись если бы их здесь вообще не было, например. На мой взгляд, не показывать ребёнка, который только недавно появился на свет - это совершенно нормальная объяснимая ситуация. Иногда родители вообще не показывают факт наличия детей в соц сетях или скрывают лицо до достижения годовалого возраста, а то и до момента поступления в школу. Также не раскрывают имени ребёнка. Все, что касается нюансов родительства - это точно личное дело каждого. Кому -то хочется оберегать своё чадо от посторонних глаз и обсуждений , а кто -то спокойнее к этому относится и считает что посредством публикации никто малышу вреда не причинит. Я желаю вам быть более понимающими и терпеливыми. Мы обязательно покажем вам свой озорной взгляд и широкую улыбку!)) Всему своё время ! ????☺️