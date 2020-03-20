Блогерша, облизавшая унитаз, заявила, что люди за 50 заслуживают смерти от коронавируса

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20 марта 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Недавно социальные сети потряс «коронавирус челлендж», где блогеры облизывали унитаз в общественных местах, пытались показать, не боятся опасного заболевания. Одной из участниц флешмоба была 22-летняя американская Insta-модель Ава Луис.

Девушка призывала всех последовать ее примеру, но нарвалась на критику. Однако моделька не только не извинилась, но ещё и подлила масла в огонь. Она заявила, что люди в возрасте заслуживают смерти от коронавируса, и это естественный отбор.

«Вы все осуждаете меня за то, что я горячая, худая и богатая, и пытаетесь заставить меня замолчать. Когда на самом деле это вы, старые хрычи, являетесь проблемой. Дарвинизм делает своё дело, убивая вас с помощью вируса. Мало того что вы уродливы снаружи (серьёзно, сделайте подтяжку и липосакцию), вы ещё и уродливы внутри», – заявила Ава Луис.