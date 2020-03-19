Сциальные сети запустили странный «коронавирус челлендж» в знак того, что люди не боятся заражения

Аргументы Недели → Общество 13+

19 марта 2020, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Тик-Ток запустили «коронавирус челлендж», который призван показать, что люди во всем мире не боятся опасного заболевания. Правда, чтобы продемонстрировать свою смелость выбрали блогеры очень необычный способ и даже довольно отвратительный.

Люди размещают в социальных сетях видео, где облизывают ободки унитаза в общественных местах. Не удержалась от хайпа и 22-летняя американская модель Ава Луис.

"Странно, CoVID-2019 так сильно на мозги не действует, как желание доказать, что никто его не боится", "Смелость смелостью,но головой тоде думать надо", - комментируют челлендж в Сети