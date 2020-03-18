Иосиф Пригожин прокомментировал отмену Евровидения

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18 марта 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: соцсети

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение организаторов Евровидения-2020 отменить в этом году конкурс. По словам Пригожина, в этом году шанс России на победу был «как никогда велик».

Пригожин призвал поклонников российской группы-участника Little Big не расстраиваться из-за отмены конкурса. «Ничего страшного не произошло. Никаких потерь в человеческом плане нет. Но, конечно же, жалко ребят, которые настроились, записали песню. Да и шанс на победу в этом году был как никогда велик», - сказал продюсер.

Ранее организаторы Евровидения-2020 заявили о решении отменить конкурс из-за объявленной ВОЗ пандемии коронавируса COVID-19.