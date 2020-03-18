Евровидение-2020 не состоится

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18 марта 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Организаторы музыкального конкурса Евровидение-2020 официально заявили, что в этом году мероприятие не состоится. Причиной отмена конкурса стала пандемия коронавируса COVID-19.

«Европейская вещательная корпорация приняла сложное решение, что мероприятие провести невозможно», - сообщили организаторы Евровидения в соцсети.

При этом отмечается, что команда рассматривала различные варианты проведения мероприятия, однако в итоге пришлось признать, что организовать безопасное Евровидение-2020 невозможно.

Музыкальный конкурс Евровидение-2020 должен был состояться в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая.