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В Little Big рассказали, возьмут ли танцора на Евровидение

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Little Big рассказали, возьмут ли танцора на Евровидение
Фото: соцсети

После того, как российская группа Little Big представила клип к песне для Евровидения-2020, любителей музыки по всему миру мучает один вопрос: возьмут ли исполнители на выступление полюбившегося зрителям танцора?

Дмитрия Красилова поклонники группы уже прозвали «центнером харизмы». Однако многих насторожило, что вместе с ним на сцене оказалось семь человек, хотя по правилам конкурса для выступления допускаются только шестеро. Изначально коллектив и правда планировал не брать танцора в Роттердам, однако народная любовь к обаятельному Красилову сделала свое дело, и в Little Big заявили, что он поедет на Евровидение-2020 вместе с группой. «Он отправится вместе с нами в Роттердам!» - сообщили участники коллектива.

АБ

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