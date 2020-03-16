В Германии оценили песню группы Little Big - участницу от России в Евровидении-2020

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16 марта 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

Группа Little Big, фото: vk.com/littlebigband

В Германии оценили песню Uno, которую музыканты группы Little Big представят на международном песенном конкурсе Евровидение-2020 от России. Выбор представителя на Евровидение в этом году от России, удивил многих, сообщает kp.ru.

Клип на песню российских музыкантов 12 марта появился в сети и набирает просмотры. Немцы считают, что шансы у Little Big на победу высоки даже не потому что у группы, созданной в 2013 году теперь есть свои фан-клубы в европейских странах, а потому, что песня может повторить успех Skibidi и стать вирусной. В статье издания Handelsblatt в автор отмечает, что в сети уже появляются пародийные танцы в штанах клеш, как в клипе Uno.

Автор статьи Андре Баллин отметил, что Россия ранее всегда очень серьезно относилась к своему участию в Евровидении, победа значила для россиян почти столько же, сколько для немцев победу на чемпионате Европы по футболу. "Самое главное в хорошей сатире - смертельно серьезное лицо",- оценил участников Little Big немецкий журналист.

Особенно иностранцам понравился танцор, которого называют пухляшом.