Танцор из клипа Little Big восхитил иностранцев и западные СМИ

Известно, что пару дней назад в Сети появился официальный клип на песню группы Little Big к международному вокальному конкурсу «Евровидение – 2020». При этом западные СМИ и общественность привлек внимание снявшийся в видеоролике танцор.
В клипе на новую композицию UNO на заднем плане активно, а главное эффектно, демонстрирует танцевальные движения танцор из Алтая Дмитрий Красилов. При этом пользователи заметили, что в действиях молодого человека «очень много харизмы».
Кроме того, автор одного из французских Телеграм – каналов высоко оценил песню группы и самого Красилова, а музыкальные иностранные СМИ вовсе назвали клип «сумасшедшим».
«В нем есть даже коленный танец, который сопровождает видео, и он, если честно, уморительный"», - говорится в источнике.
Напомним, что клип на песню Uno набрал больше всего просмотров среди всех участников Евровидения – 1,3 миллиона за 10 часов.