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Нюша показала подписчикам новый цвет волос

, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Нюша показала подписчикам новый цвет волос
Фото из соцсетей, Instagram nyusha_nyusha

Певица Нюша решила удивить своих поклонников. К весне артистка решила кардинально сменить имидж и стала блондинкой.

Снимки с новым цветом волос звезда выложила в Instagram.

«Весеннее настроение», - подписала фотографии знаменитость, а также предложила подписчикам выбрать лучший кадр на их взгляд – первый или второй.

Равнодушных к образу Нюши не осталось. Фолловеры разделились на две стороны: одним преображение понравилось, другие уверены, что раньше было лучше. Тем не менее, девушка и молодая мама не боится осуждения, и перемены встречает с улыбкой.

А российская актриса Марина Александрова появилась в соцсети после продолжительного молчания. Она успокоила переживающих поклонников и рассказала, почему так долго не появлялась онлайн.

 

 
 
 
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Весеннее настроение ☀️ выбрать не могу))) 1 или 2)?

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 15 Мар 2020 в 6:23 PDT

ЕЧ

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