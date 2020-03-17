Нюша показала подписчикам новый цвет волос

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17 марта 2020, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram nyusha_nyusha

Певица Нюша решила удивить своих поклонников. К весне артистка решила кардинально сменить имидж и стала блондинкой.

Снимки с новым цветом волос звезда выложила в Instagram.

«Весеннее настроение», - подписала фотографии знаменитость, а также предложила подписчикам выбрать лучший кадр на их взгляд – первый или второй.

Равнодушных к образу Нюши не осталось. Фолловеры разделились на две стороны: одним преображение понравилось, другие уверены, что раньше было лучше. Тем не менее, девушка и молодая мама не боится осуждения, и перемены встречает с улыбкой.

А российская актриса Марина Александрова появилась в соцсети после продолжительного молчания. Она успокоила переживающих поклонников и рассказала, почему так долго не появлялась онлайн.