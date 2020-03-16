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Актриса Марина Александрова рассказала, куда исчезла из соцсетей

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Марина Александрова рассказала, куда исчезла из соцсетей
Фото: соцсети

Российская актриса Марина Александрова появилась в соцсети после продолжительного молчания. Она успокоила переживающих поклонников и рассказала, почему так долго не появлялась онлайн.

Александрова призналась, что ограничила время в Интернете, соблюдает пост и читает книги. По словам актрисы, за две недели она успела прочитать пять произведений.

«Как много мы тратим времени за подглядыванием чужих картинок, чужих эмоций, чужих открытий, забывая о своих... Прекрасное время, чтобы начать жить своей жизнью», - сказала Александрова. Она посоветовала подписчикам заботиться как о физическом, так и о душевном здоровье.

АБ

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