Актриса Марина Орлова: Мне было нелегко играть Юлию Началову

Аргументы Недели → Интервью 13+

16 марта 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели», Алексалндр МАЛЮГИН ]

Марина Орлова, актриса, режиссёр, певица, композитор. Фото из личного архива актрисы

Марина Орлова – актриса, режиссёр, певица, композитор. Зритель знает её по таким фильмам и сериалам, как «Охламон», «Пассажирка», «Родные люди», «Маргоша», «Барвиха», «Кремлёвские курсанты», «Невидимки», «Последний секрет мастера», «Воробушек», «Золотые», «Под прикрытием» и др. С 16 февраля на Первом канале в рамках программы «Док-ток» будет показана художественно-документальная драма «Утренняя звезда», где Марина Орлова сыграла певицу Юлию Началову.

- Марина, чем вам была интересна эта роль?

- Можно сказать, что я прошла большой творческий путь Юлии Началовой, с 20 лет до дня её смерти. Я не была знакома с Юлей. Мы с ней не особо похожи, мы отказались от сложного пластического грима, идеальной схожести и не требовалось. Мы просто делали такие же причёски, макияж. Одежда была настоящая, Юлина. Мы снимали в квартире, которую ей подарил Алдонин, и родители Юли позволили нам использовать в кадре её вещи и наряды. Съёмки в квартире очень отличаются от съёмок в павильоне. Здесь история становится настоящей, потому что всё в квартире осталось так, как было при Юле. Будто ничего не изменилось, и она продолжает жить.

- А как родители отнеслись к идее воплотить образ дочери на экране?

- Я видела её маму, и мне было очень неловко с ней разговаривать, потому что я понимала, как ей тяжело на меня смотреть. Когда я стою с такой же причёской, с макияжем, в Юлином платье. Понимаете? Чтобы не делать её родителям ещё больнее, я старалась больше концентрироваться на работе в кадре.

- А какие Юлины черты характера надо было отразить в образе?

- Открытость, лёгкость, восприятие мира лучше, чем он есть на самом деле, доверчивость, восхищение собственной профессией и погружение в неё настолько, что там не видно было каких-то подводных камней. От чего у Юли было, как мне кажется, много проблем.

- Мужья Юли присутствуют в картине?

- Да, все трое, их играют талантливые актёры. А вот настоящим мужьям идея фильма была не очень интересна. Читала, как они высказывались об этом в разных интервью, что их разрешения никто не спрашивал, что они не видели сценарий и т.д.

- Наверное, съёмки болезни и смерти Юлии были самыми тяжёлыми?

- Довольно большая часть фильма посвящена этой трагедии. Всё началось с проблемы с пальцем. Юля отказалась его ампутировать. Дальше произошло заражение крови. У неё скопился целый букет болезней, насколько я поняла из сценария, одно не позволяло вылечить другое.

- С кем из актёров старой школы вы снимались в кино или играли в театре? Чем они вас поразили, чему научили?

- В студенческие годы я проходила практику в Вахтанговском театре. Там мне посчастливилось оказаться на одной сцене с Владимиром Абрамовичем Этушем и Василием Семёновичем Лановым. Этуш был уже очень старенький, когда играл «Дядюшкин сон». Мне казалось, что он не очень понимал, что он делает, но именно это поведение Владимира Абрамовича давало ощущение настоящей жизни на сцене. Он прекрасно помнил свой текст, несмотря на годы. Меня поразило, что в таком возрасте ещё можно играть, быть в профессии, быть востребованным. Это была гениальная игра выдающегося артиста!

- Вы родились в многодетной и малообеспеченной семье. Вы знаете, что такое бедность? Испытали на себе?

- Да, но у нас тогда все мультики были о том, что бедным везёт. Что у тех, у кого мало средств, в жизни всё сложится отлично. Девушка выйдет замуж за принца или поймает золотую рыбку. Как оказалось, не зря я верила в сказки: я выхожу замуж за самого крутого парня на Земле! Да, мне приходилось в детстве донашивать заштопанные колготки старших сестёр, но оптимизм у нас всегда был. Я помню, нам с сёстрами разрешалось взять всего по одной шоколадной конфете в день. Вторую никак нельзя было выпросить.

- Вас не пугает, что сейчас между бедными и богатыми в нашей стране разверзлась огромная пропасть? В Европе, где вы часто бываете, такого разрыва нет, верно?

- Эта проблема была в нашей стране всегда, и старались решить её разными методами: и социализмом, и коммунизмом, и революциями. Не получается пока. Но не думайте, что хорошо там, где нас нет. Это сказки. В Европе свои проблемы. Это ошибочное мнение, что там все живут беззаботно. Например, в Италии огромные налоги, под 50 процентов. И даже если средняя зарплата три тысячи евро в месяц, оттуда вычтите полсуммы на налог, не малых денег стоит газ, вода, электричество. Европейцы выключают батареи, когда выходят из дома, из экономии! Мы на это не обращаем внимания, потому что у нас в сравнении с ними очень дешёвая коммуналка…

- Но у нас и зарплаты во много раз меньше!

- Расходы тоже меньше. Лучше решать свои проблемы самостоятельно, чем сетовать на государство. Я на собственном примере, надеюсь, мотивирую других людей к достижению своих целей и финансовой независимости.

- А вы жили подолгу заграницей?

- Да, в Америке, в Италии. Я и сейчас постоянно катаюсь между Италией, Россией и США.

- В Америке вы стали членом Гильдии актёров Голливуда. Как вам это удалось? Что даёт это членство?

- Там есть актёрские профсоюзы, которые заботятся о том, чтобы артиста не обманывали, платили достойную зарплату и проценты от проката, они разрешают разного рода конфликты и т.д. Вступить в Гильдию очень сложно, нужно сняться в трёх фильмах, или в одном фильме в главной роли.

- Суровая схема!

- Да. Я в одной картине сыграла главную роль, но мне не дали вступить в Гильдию. Может, потому, что фильм был не достаточно высокого уровня. Потом я снялась ещё в нескольких эпизодах разных картин, но это тоже не подействовало. А вот когда я сыграла с Эриком Робертсом в фильме о Фрэнке Синатре, мне, наконец, дали членский билет. Потом я заплатила 3 тысячи долларов и вступила в профсоюз актёров.

- Как вам работалось с Эриком Робертсом? Какой он человек, партнёр?

- Он так много играет! Эрик, мне кажется, берёт количеством. Он уже даже не старается запоминать текст. Он приходит и говорит: «Так, ребята. Я ваш текст запоминать не собираюсь. Пишите мне его на плакатах. И я вам скажу, в каких углах кто должен стоять с ними». Он спрашивает у режиссёра и оператора, где заканчивается кадр. И 5 специально обученных людей становятся с плакатами в разных местах. И Эрик за один дубль говорит весь свой текст.

- А какие у вас ещё были проекты в Америке?

- Вот недавно вышел триллер «Смертельная игра». Там у меня отрицательная роль. Забавно, что в России меня переозвучивала с английского на русский какая-то другая актриса.

- Вы как режиссёр сняли в Италии короткометражный фильм «Здравствуйте! Я продюсер Вуди Аллена». Вы познакомились со знаменитым режиссёром?

- Тут целая история. Я настоящий фанат творчества Вуди Аллена. Я просто отчаялась пройти кастинг в его картины, а делала я это регулярно, поэтому и сняла эту короткометражку, которая неожиданно сама привела меня к Вуди. Его картина открывала Каннский кинофестиваль, а мой фильм был в программе короткометражных картин. На сайте фестиваля были оба названия, и приближённые Вуди Аллена увидели это и связались со мной. Они требовали, чтобы я не показывала своё кино, угрожали судом. Я предложила им самим посмотреть фильм. Они посмотрели и убедились в том, что никакой тайной или грязной информации в картине нет. Посмеялись, успокоились, и на этой волне они вместе с Вуди Алленом пришли на премьеру моего фильма, и Вуди короткометражка понравилась. Мы до сих пор дружим с его семьей. Они приглашают меня на праздники и концерты Вуди Аллена.

- А какой Вуди Аллен человек? Он такой же болтливый и неуёмный, как мы его знаем по фильмам?

- Я его видела после Канн много раз, и он просто чрезмерно скромный и тихий человек. Он совершенно не похож на персонажа своих фильмов. Вуди не фонтанирует рассказами о том и о сём, как в кино, он даже в кругу друзей и знакомых мало разговаривает. Общается, в основном, со своей женой. Кажется, что творчество - это единственный способ для него выплеснуть свои мысли и эмоции.

- Вы - Посол доброй воли. Какие обязанности это на вас накладывает?

- Мне предложили стать Послом доброй воли для того чтобы построить в Кении актёрские и музыкальные школы. Потому что в Кении были с этим проблемы. И меня как международную актрису и певицу пригласили в проект. Мы съездили в Кению, пообщались в посольствах с людьми. И школы в итоге открыли. Сделали большое дело, я считаю!

- Вы с трёх лет пишите песни. Сколько их у вас?

- Около 80. Сейчас я тоже пишу, но меньше, потому что у меня - счастливый период в жизни, а в этом состоянии как-то не особо сочиняется.

- А правда, что ваша колыбельная, которую вы написали в три года, вошла в саундтрек сериала «Родные люди»?

- Да. В фильмах и сериалах нельзя просто взять и исполнить ту или иную песню. Нужно на всё иметь права. А это долгая и муторная история. Когда нам на съёмках понадобилась колыбельная, я вдруг вспомнила про свою песню и предложила её режиссёру. Спела, им всем понравилось. И я стала петь её из серии в серию, когда укачивала ребёнка. Потом у меня даже люди спрашивали, где можно взять слова этой песни.

- Марина, красота помогает в актёрской профессии, или порой мешает?

- Что касается кадра, помогает. Хотя мне нравятся в кино уродливые лица, они более запоминающиеся. Взять любимую актрису Альмодовара Росси же Палма, такая носатая, он её в каждом фильме снимает. Менее симпатичного человека, кажется, нет на свете, но у неё такая харизма! Хотя на главные роли берут, конечно, больше красивых людей.

Чем красота мешает? Тем, что у всех создаётся впечатление, что у тебя есть что-то с любым человеком, с которым ты просто пил кофе. Или не пил кофе, а стоял за водой в очереди. Бывает, ты хочешь встретиться с каким-то продюсером, предложить ему некий проект. И у продюсера вдруг возникает мысль, что если он сейчас пойдёт со мной в ресторан и его увидят его знакомые, они тут же подумают, что у нас что-то есть. Парадокс!

- Какие три вещи вы никогда бы не простили мужчине?

- Отсутствие трехдневной щетины, интерес к другим мужчинам и любовь к телесериалам с моим участием!