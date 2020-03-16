Актер Идрис Эльба объявил, что у него положительный тест на коронавирус

Британский актер Идрис Эльба сообщил, что прошел тест на COVID-19, который оказался положительным.
Актер сообщил, что у него пока нет симптомов, но он находится в изоляции с тех пор, как узнал, что может быть подвержен инфицированию вирусом. Он также добавил, что будет на связи с поклонниками в соцсетях.
Уроженец Лондона, 47-летний Эльба стал популярен после выхода в 2011 году картины «Тор». Всего же, с учетом работ на телевидении и съемках в сериала, на счету Эльбы более 170 работ.
Ранее сообщалось, кто из голливудских звезд заразился коронавирусом.