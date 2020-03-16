Актер Идрис Эльба объявил, что у него положительный тест на коронавирус

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16 марта 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Инстаграм Идрисы Эльбы

Британский актер Идрис Эльба сообщил, что прошел тест на COVID-19, который оказался положительным.

Актер сообщил, что у него пока нет симптомов, но он находится в изоляции с тех пор, как узнал, что может быть подвержен инфицированию вирусом. Он также добавил, что будет на связи с поклонниками в соцсетях.

Уроженец Лондона, 47-летний Эльба стал популярен после выхода в 2011 году картины «Тор». Всего же, с учетом работ на телевидении и съемках в сериала, на счету Эльбы более 170 работ.

Ранее сообщалось, кто из голливудских звезд заразился коронавирусом.