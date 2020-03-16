К кому из голливудских звезд прилип коронавирус?

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16 марта 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: osnmedia.ru

Фото: Инстаграм Тома Хэнкса

Коронавирус не разбирает он ни чинов, ни званий. Ему все равно – нищий перед ним или селебрити.

Опубликован список VIP-персон, которые на данный момент так или иначе пострадали от новой заразы. Известно о том, что под воздействие коронавируса попали голливудские звезды.

Одним из первых заболел Том Хэнкс, двухкратный обладатель премии «Оскар». Вместе с ним хворь приклеилась и к его супруге Рите Уилсон, которая тоже актриса, но больше певица и кинопродюсер.

Стало известно, что коронавирус не обошел стороной девушку Джейма Бонда – украинскую актрису Ольгу Куриленко, которая снимается в голливудских блокбастерах.

Немецкая фотомодель и телеведущая Хайди Клум пока что под «подозрением», у нее наличие коронавируса пока что не подтверждено. Однако положительный тест оказался у ее мужа Тома Каулитца – немецкого музыканта, известного по выступлениям в группе Tokio Hotel.

И, наконец, Лучиан Грейндж – исполнительный директор Universal Music Group. После его госпитализации студия звукозаписи временно прекратила работу – здесь объявлен карантин.

Ранее сообщалось, что в Куршавеле коронавирусом заразилась российская модель.