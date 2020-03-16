В Куршавеле коронавирусом заразилась российская модель

У модели из Петербурга Яны Мирославской обнаружили коронавирус. Она вернулась из Куршавеля и сейчас находится в изолированном боксе больницы Боткина. Об этом девушка рассказала в своем Инстаграм.
В понедельник модель написала, что когда прилетела из Франции, ее отправили на карантин в связи с высокой температурой и нашли вирус. Модель также сообщила, что ей «стало реально хуже».
«У меня появилась боль в легких. Боль в груди. Просто хотела сказать, что люблю вас».
Позже девушка добавила, что официального подтверждения нет, и она ждет конца недели. «Тусануть славно два дня, чтобы потом две недели проваляться в карантине», – добавила Мирославская.
Ранее сообщалось, что ЕС планирует ввести запрет на все поездки на свою территорию.