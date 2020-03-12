Дочь Заворотнюк впервые раскрыла подробности о состоянии матери

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 марта 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Анна Заворотнюк, Instagram

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подробности о состоянии своей матери, которая восстанавливается после лечения онкологического заболевания. Однако девушке надоели бестактные вопросы о здоровье знаменитости.

К примеру, один из поклонников напрямую спросил Анну, жива ли популярная актриса или нет. На что девушка не сдержалась и откровенно высказалась.

«Не верьте моральным уродам и не задавайте мне такие бестактные и жестокие вопросы! Мы идем на поправку, у нас все будет хорошо!» - пояснила дочь Заворотнюк.

Кроме того, одни подписчики оценили снимки из поездки в Италию и поддержали Анну, отметив, что в такой период, «главное не сломаться самой», а другие наоборот осудили девушку:

«Хотите тишины и покоя? Тогда зачем будоражить людей? Ездите по храмам, монастырям и молитесь сами».

Ранее сообщалось, где может находиться в настоящее время российская актриса Анастасия Заворотнюк.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_zavorotnyuk9 Мар 2020 в 11:19 PDT