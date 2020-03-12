Дочь Заворотнюк впервые раскрыла подробности о состоянии матери

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала подробности о состоянии своей матери, которая восстанавливается после лечения онкологического заболевания. Однако девушке надоели бестактные вопросы о здоровье знаменитости.
К примеру, один из поклонников напрямую спросил Анну, жива ли популярная актриса или нет. На что девушка не сдержалась и откровенно высказалась.
«Не верьте моральным уродам и не задавайте мне такие бестактные и жестокие вопросы! Мы идем на поправку, у нас все будет хорошо!» - пояснила дочь Заворотнюк.
Кроме того, одни подписчики оценили снимки из поездки в Италию и поддержали Анну, отметив, что в такой период, «главное не сломаться самой», а другие наоборот осудили девушку:
«Хотите тишины и покоя? Тогда зачем будоражить людей? Ездите по храмам, монастырям и молитесь сами».
Ранее сообщалось, где может находиться в настоящее время российская актриса Анастасия Заворотнюк.
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