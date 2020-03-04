СМИ выяснили, где находится Заворотнюк в настоящее время

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4 марта 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вести Подмосковья

Анастасия Заворотнюк, Instagram

СМИ выяснили, где может находиться в настоящее время российская актриса Анастасия Заворотнюк. Известно, что знаменитость проходит лечение в итальянской клинике, у нее обнаружили опухоль головного мозга на последних стадиях.

Основная версия, что актриса находится в Риме, где проходит полноценное лечение. Там Заворотнюк сможет спокойно прийти в себя без посторонних глаз и постоянных вопросов журналистов. Кроме того, дочь знаменитости Анна выкладывает в социальных сетях фотографии из Италии.

Однако журналисты портала Версия.Инфо считают, что Заворотнюк сейчас в квартире в центре столицы. При этом родственники актрисы могли продать дом в Подмосковье, чтобы заплатить за лечение в Европе. Такое же мнение выразили сотрудники погоста в Анкудиново, где похоронены отец и брат Заворотнюк.