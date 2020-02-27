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Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала о будущем Заворотнюк

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник.Ru

Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала о будущем Заворотнюк
Фото: соцсети

Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова рассказала о будущем актрисы Анастасии Заворотнюк. По словам экстрасенса, в жизни артистки «всё скоро изменится».

Ясновидящая предрекла Анастасии переезд за рубеж. По её словам, Заворотнюк отправится в Европу, чтобы скрыться от повышенного внимания. Ахметжанова считает, что именно там актриса сможет восстановиться и наладить своё самочувствие.

«Болезнь у нее действительно была, но не такая серьезная, как говорили. Вести полноценную жизнь артистка пока не может. Но вскоре все изменится», - уверена экстрасенс.

АБ

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