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Дочь Заворотнюк согласилась рассказать о здоровье матери

, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Дочь Заворотнюк согласилась рассказать о здоровье матери
Фото: соцсети

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна согласилась рассказать о здоровье матери. Ранее стало известно, что артистка серьезно больна, однако её семья долгое время держала это в тайне от общественности.

Девушка согласилась стать гостьей телешоу Андрея Малахова и рассказать, что на самом деле происходит с Заворотнюк. Таким образом семья актрисы получит возможность прекратить множественные догадки и предположения относительно здоровья Анастасии.

О том, что Заворотнюк испытывает серьезные проблемы со здоровьем, стало известно в конце лета прошлого года. Тогда появились первые сообщения о том, что у артистки диагностирована онкология. Позже семья косвенно подтвердила эту информацию.

АБ

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