Дочь Заворотнюк согласилась рассказать о здоровье матери

//Шоу-бизнес 13+

14 февраля 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: соцсети

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна согласилась рассказать о здоровье матери. Ранее стало известно, что артистка серьезно больна, однако её семья долгое время держала это в тайне от общественности.

Девушка согласилась стать гостьей телешоу Андрея Малахова и рассказать, что на самом деле происходит с Заворотнюк. Таким образом семья актрисы получит возможность прекратить множественные догадки и предположения относительно здоровья Анастасии.

О том, что Заворотнюк испытывает серьезные проблемы со здоровьем, стало известно в конце лета прошлого года. Тогда появились первые сообщения о том, что у артистки диагностирована онкология. Позже семья косвенно подтвердила эту информацию.