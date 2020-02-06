Тарасова поддержала мужа Заворотнюк

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6 февраля 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.ru

фото: pixabey

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова трогательно поздравила фигуриста Петра Чернышева с днем рождения.

6 февраля мужу актрисы Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. Как Петр будет отмечать день рождения, неизвестно, учитывая происходящее в его семье. В трудную минуту поддержать спортсмена решила Татьяна Тарасова.

"Господи! Дай тебе силы. Люблю твои человеческие качества. Особенно сейчас, когда ты стремишься отдать всю силу своей любви Насте. Ты отмаливаешь ее и это потрясающе", - написала Тарасова в Instagram.