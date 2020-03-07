Анна Заворотнюк обратилась к подписчикам и поблагодарила всех за поддержку

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram пост. Девушка рассказала о своих переживаниях из-за состояния здоровья матери, а также поблагодарила подписчиков за поддержку.
Аня поделилась: "Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу".
Также Заворотнюк призналась, что держит все свои переживания "глубоко внутри своего сердца" и добавила: родные и близкие помогают ей пройти через самый сложный период в жизни.
"Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье", — заключила дочь актрисы.
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Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех???????? и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье