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Анна Заворотнюк обратилась к подписчикам и поблагодарила всех за поддержку

, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Заворотнюк обратилась к подписчикам и поблагодарила всех за поддержку
Фото из соцсетей, Instagram anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram пост.  Девушка рассказала о своих переживаниях из-за состояния здоровья матери, а также поблагодарила подписчиков за поддержку.

Аня поделилась: "Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу".

Также Заворотнюк призналась, что держит все свои переживания "глубоко внутри своего сердца" и добавила: родные и близкие помогают ей пройти через самый сложный период в жизни.

"Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье", — заключила дочь актрисы. 

 

 
 
 
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Хочу посвятить этот пост всем тем,кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделится с вами,но надеюсь вы понимаете как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех???????? и я глубоко убеждена,что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье

Публикация от @ anna_zavorotnyuk7 Мар 2020 в 6:14 PST

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