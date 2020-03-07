Анна Заворотнюк обратилась к подписчикам и поблагодарила всех за поддержку

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7 марта 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram пост. Девушка рассказала о своих переживаниях из-за состояния здоровья матери, а также поблагодарила подписчиков за поддержку.

Аня поделилась: "Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу".

Также Заворотнюк призналась, что держит все свои переживания "глубоко внутри своего сердца" и добавила: родные и близкие помогают ей пройти через самый сложный период в жизни.

"Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье", — заключила дочь актрисы.