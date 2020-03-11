Гарик Мартиросян рассказал, что почувствовал после избрания Зеленского на пост президента

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11 марта 2020, 23:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Бывший КВНщик, резидент Comedy Club Гарик Мартиросян рассказал, как чувствует себя после того, как его коллега стал президентом страны. По словам телеведущего, все достижения разом показались ему бессмысленными.

Мартиросян признался, что был занят своим первым сольным выступлением, когда узнал, что Владимир Зеленский решил попробовать себя в качестве президента Украины.

«Владимир Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков… Все мои проблемы мгновенно превратились в микроскопические. Думаю: «Ну могу сделать концерт, а могу и не сделать». Какой смысл? Чем занят ты и чем занят Владимир Зеленский? Человек руководит гигантской страной, а ты думаешь, зайдет ли завтра твоя шутка про Пугачеву или нет», - поделился Мартиросян.