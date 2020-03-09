Зеленский назвал Украину

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9 марта 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny/ ZUMAPRESS.com/ globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву следует бороться за местных граждан, которые живут в пограничных к России областях и у которых родственники в РФ. По его словам, они должны быть уверены, что страна станет частью Евросоюза, сообщает kp.ru.

«Я считаю, что те, у кого родственники в России, и имеет дружеские, профессиональные связи, за них нужно бороться. Их очень легко может "качать" любая информационная война. Поэтому им нужно дать уверенность в том, что Европейский союз ожидает Украину … Европейский союз хочет видеть Украину - крупнейшую по территории страну в Европе», - пояснил Зеленский английской газете The Guardian.

При этом украинский лидер добавил, что Киев делает многое для вступления в ЕС, но если время их принятия затянется, то «люди сами по себе будут разворачиваться, потому что они будут разочаровываться».