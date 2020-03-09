В Совфеде оценили слова Климкина о праздновании Дня Победы

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9 марта 2020, 10:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что празднование 75-летия победы в ВОВ может стать «катастрофой» для Киева.

«Климкин прав только в том, что многие западные лидеры и видные политики приедут в Москву, чтобы вместе с нами отметить годовщину великой победы над фашизмом. А заблуждается он в том, что кто-то будет использовать такой повод для того, чтобы как-то напакостить Украине», - пояснил сенатор RT.

Морозов отметил, что Киеву следовало бы принять участие в памятных мероприятиях. Однако сенатор добавил, что теперь неизвестно, как приглашать Украину после всех высказываний Владимира Зеленского.

«Что касается какого-то закулисного сговора, это необязательно делать на праздновании годовщины Победы. Есть разные форматы, в которых можно обсуждать украинскую проблему», - заключил он.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что "катастрофой" для Украины является "сумятица в Киеве".