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Пушков оценил слова Климкина о том, что Парад Победы в Москве станет катастрофой для Украины

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Пушков оценил слова Климкина о том, что Парад Победы в Москве станет катастрофой для Украины
сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина. Экс-дипломат уверен, что Парад Победы в Москве приведет к катастрофе для Украины. 

По словам Климкина, посещение мировыми лидерами российской столицы для участия в праздновании 9 Мая станет для Украины настоящей катастрофой, передает ФБА "Экономика сегодня". Он не исключил, что президент РФ Владимир Путин "воспользуется ситуацией" и заключит некоторые неофициальные договоренности, которые могут затронуть интересы Киева.

Пушков в свою очередь заметил, что катастрофой для Украины является на праздник в Москве, а "сумятица в Киеве".

ЕТ

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