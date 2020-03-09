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9 марта 2020, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский сенатор Алексей Пушков оценил заявление бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина. Экс-дипломат уверен, что Парад Победы в Москве приведет к катастрофе для Украины.

По словам Климкина, посещение мировыми лидерами российской столицы для участия в праздновании 9 Мая станет для Украины настоящей катастрофой, передает ФБА "Экономика сегодня". Он не исключил, что президент РФ Владимир Путин "воспользуется ситуацией" и заключит некоторые неофициальные договоренности, которые могут затронуть интересы Киева.

Пушков в свою очередь заметил, что катастрофой для Украины является на праздник в Москве, а "сумятица в Киеве".