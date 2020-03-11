Рэпер Тимати коротко высказался о попадании Джигана в клинику

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11 марта 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]

Тимати, фото: vk.com/timatiofficial

Поклонники рэпа поинтересовались у музыканта Тимати (Тимура Юнусова), что он думает по поводу состояния «послеродовой депрессии» Джигана (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вайнштейн).

Несколько дней назад супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова, которая ранее родила их четвертого ребенка, отправила 34-летнего мужа в реабилитационный центр. Лечение одному из самых популярных поп- хип-хоп-исполнителей понадобилось после его скандальных выходок в семье. Оксана решила изолировать мужа ради защиты своих детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Black Star (@timatiofficial)10 Мар 2020 в 5:14 PDT

Видеозапись Тимати без татуировок на теле за сутки просмотрели более 3 млн его поклонников и задали вопрос о Джигане, у которого «послеродовая депрессия»: «Тима, прокомментируй случай с Джиганом!». «Дай бог ему здоровья!» — коротко ответил Тимур Юнусов.

Четвертый ребенок Джигана и Оксаны появился на свет в США. Оксана Самойлова впервые после инцидента с мужем вышла в сеть и написала пост. Джиган уже попросил у нее прощения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)10 Мар 2020 в 2:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)29 Фев 2020 в 10:47 PST