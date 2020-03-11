Шепелев наслаждается чтением и готовится к тому, что скоро у него не будет на хобби времени

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11 марта 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: teleprogramma.pro

Дмитрий Шепелев, Oleg Gordienko/Russian Look

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев в настоящий момент является безработным и проводит время в свое удовольствие. Мужчина, однако, заявил, что скоро у него снова не будет свободной минуты.

Шепелев опубликовал свой снимок с книгой и отметил, что безработные много читают, поскольку у них есть на это время. По словам Дмитрия, он старается заниматься любимым хобби сейчас, так как скоро это станет для него непозволительной роскошью.

Телеведущий, который ушел из шоу "На самом деле", пока не рассказывает, где он планирует работать в будущем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)10 Мар 2020 в 11:31 PDT