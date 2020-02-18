//Шоу-бизнес 13+

18 февраля 2020, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил о решении уйти с Первого канала. По его словам, выбор оказался непростым, однако решение было принято обеими сторонами.

Телеведущий заверил, что его решению покинуть Первый канал не предшествовали «ни конфликты, ни взаимные претензии». В пресс-службе телеканала подтвердили информацию о решении Шепелева оставить работу.

«Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию», - объявил телеведущий в соцсети. При этом он не стал объяснять причины своего ухода.