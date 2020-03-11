Шаляпин оценил российскую экономику после падения цен на нефть и курса рубля

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11 марта 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]

Прохор Шаляпин, фото: vk.com/prokhorchaliapin

Известный певец Прохор Шаляпин считает, что российская экономика способна выдержать падения курса рубля, вызванного снижением цен на нефть. Шаляпин настроен оптимистично. Друг-экономист посоветовал артисту сейчас «скидывать» доллары и покупать рубли.

По мнению Шаляпина, доллар скоро вернется на круги своя, подешевеет, - сообщает портал teleprogramma.pro. Артист считает, что продукты подорожать могут, но не продукты первой необходимости. «Конечно, жаль стариков и часть населения, которое незащищено социально... В общем, ничего хорошего, но в целом — не смертельно», - высказался Шаляпин.

По мнению певца, винить в произошедшем кого бы то ни было – неправильно. «Наше правительство точно не виновато, «виновата» цена на нефть», - полагает артист. Шаляпин отметил, что все кругом переживают, и он переживает, но настроен позитивно, надеется, что все будет хорошо.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) определило индекс финансового стресса для России. Этот показатель достиг уровня 3,12 пункта. По данным АКРА, граница перехода системы в состояние кризиса – 2,5 пункта. Аналитики прогнозируют вероятность финансового кризиса.