Премьера песни группы Little Big для

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10 марта 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

группа Little Big, facebook.com/littlebigbandofficial/

Стало известно, когда состоится телепремьера песни группы Little Big, которая в этом году представит Россию на "Евровидении-2020". Согласно последним данным, это произойдет в грядущий четверг, 12 марта.

Информацию о премьере предоставил сегодня Первый канал. Уточняется, что группа представит композицию для международного музыкального конкурса в рамках программы "Вечерний Ургант".

Ранее сообщалось, что в сети появился отрывок из предполагаемой песни Little Big для "Евровидения-2020". Члены музыкального коллектива, однако, не предоставила официального подтверждения или опровержения данной информации.