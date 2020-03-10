Все новости >>

//Шоу-бизнес 13+

Премьера песни группы Little Big для "Евровидения-2020" состоится в четверг

, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Премьера песни группы Little Big для
группа Little Big, facebook.com/littlebigbandofficial/

Стало известно, когда состоится телепремьера песни группы Little Big, которая в этом году представит Россию на "Евровидении-2020". Согласно последним данным, это произойдет в грядущий четверг, 12 марта.

Информацию о премьере предоставил сегодня Первый канал. Уточняется, что группа представит композицию для международного музыкального конкурса в рамках программы "Вечерний Ургант".

Ранее сообщалось, что в сети появился отрывок из предполагаемой песни Little Big для "Евровидения-2020". Члены музыкального коллектива, однако, не предоставила официального подтверждения или опровержения данной информации.

ЕТ

//картина дня

Предсказан ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Данной теме посвящен материал, размещенный некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Предсказан ответ Российской Федерации в случае наступления Вооруженных сил Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин ответил в Госдуме на предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Такую идею поддержали многие депутаты Госдумы и президенту…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Продюсер Яна Рудковская, которая самоизолировалась после поездки во Францию, рассказала о своем самочувствии. Она изучила советы для тех, кто вернулся из стран с большим…

Депутат Госдумы Валентина Терешкова во вторник, 10 марта, предложила снять ограничения на число президентских сроков и позволить действующему главе государства вновь…

//новости ан

В Общественной палате РФ прокомментировали высказанную Жириновским инициативу дать Госсовету полномочия избирать президента РФ. Секретарь ОП РФ Лидия Михеева уверена: она…

В Совфеде совместно с Лигой безопасного интернета и владельцем телеканала «Царьград» Константином Малофеевым готовят законопроект, который обозначит штрафы для соцсетей…

//новости ан

В Ульяновске давно смеются над тем, что «нержавеющий рубль» давно покрылся ржавчиной. А принадлежит арт-объект Музею занимательных наук Эйнштейна и ухаживают за ним…

В Татышлинском районе Башкирии женщина принесла своего мертвого новорожденного малыша в центральную больницу. Сейчас межрайонным следственным отделом проводится проверка…

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента России из предложенных кандидатур, что лишает россиян прямого избирательного права…