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В сети опубликован отрывок из предполагаемой песни Little Big для "Евровидения-2020"

, 12:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В сети опубликован отрывок из предполагаемой песни Little Big для
группа Little Big, facebook.com/littlebigbandofficial/
В сети опубликован отрывок новой песни группы Little Big. Есть информация о том, что именно с этой композицией российская группа будет представлять страну на музыкальном конкурсе "Евровидение-2020".
 
Источники уверяют, что песня получит название Uno и именно с ней Little Big отправятся на "Евровидение", которое в этом году должно состояться в Роттердаме с 12 по 16 мая.
 
Отметим, что официального подтверждения или опровержения данной информации члены музыкального коллектива пока не предоставили.
 
ЕТ

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