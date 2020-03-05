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Украинская певица предположила, что Россия победит на Евровидении

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Украинская певица предположила, что Россия победит на Евровидении
Фото: соцсети

Украинская исполнительница Jerry Heil оправдалась за свои слова о том, что в этом году Россия может стать победительницей на конкурсе Евровидение. После такого высказывания на девушку обрушился шквал негатива.

Певица призналась, что из-за нелестных комментариев страдает не только она сама, но также ее родные и близкие. Исполнительница заявила, что многие из комментаторов начали ругать ее, даже не разобравшись в том, что она имела в виду.

«Что вы подумали, когда узнали, что Little Big будет выступать на Евровидении? Я подумала, что это может быть разрыв, потому что у фронтмена сильная энергетика — это факт! Skibidi, какое бы отношение к треку у кого ни было, знает каждый! Понимаете теперь, о чем я?» - обратилась певица к негодующим соотечественникам.

АБ

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