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Букмекеры оценили шансы Little Big победить на Евровидении

, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Букмекеры оценили шансы Little Big победить на Евровидении
Фото: соцсети

Букмекеры оценили шансы рэйв-группы Little Big победить в этом году на Евровидении. Российские конкурсанты, по мнению экспертов, имеют все шансы на победу в музыкальном состязании.

Согласно прогнозам букмекеров, Little Big могут победить на Евровидении с вероятностью 10 процентов. Такой же результат и у конкурсанта из Литвы. При этом наиболее вероятным победителем считают Исландию – прогноз на победу составляет 13%.

Евровидение-2020 пройдет в Нидерландах в середине мая. Российские участники Little Big пообещали в ближайшее время представить на суд зрителей песню, с которой собираются выступить на конкурсе.

АБ

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