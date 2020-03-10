Мать телеведущей Маши Малиновской победила онкологическое заболевание

Телеведущая Маша Малиновская во вторник сообщила своим поклонникам хорошую новость. Согласно последней информации, мама 39-летней знаменитости Марина Владимировна недавно победила рак почек.
Малиновская, узнав о страшном диагнозе мамы, уехала в родной Смоленск, чтобы заняться лечением родственницы. Она нанимала лучших врачей и ухаживала за женщиной, вследствие чего болезнь удалось побороть – наступила ремиссия. Маша отметила, что сейчас ее мать чувствует себя хорошо, но ей нужно в назначенное время проверяться, чтобы контролировать показатели, передает "СтарХит".
Теперь Марина Владимировна живет вместе с дочерью в Москве, чему телеведущая очень рада.