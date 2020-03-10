Мать телеведущей Маши Малиновской победила онкологическое заболевание

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10 марта 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Маша Малиновская, Anna Salynskaya/Russian Look

Телеведущая Маша Малиновская во вторник сообщила своим поклонникам хорошую новость. Согласно последней информации, мама 39-летней знаменитости Марина Владимировна недавно победила рак почек.

Малиновская, узнав о страшном диагнозе мамы, уехала в родной Смоленск, чтобы заняться лечением родственницы. Она нанимала лучших врачей и ухаживала за женщиной, вследствие чего болезнь удалось побороть – наступила ремиссия. Маша отметила, что сейчас ее мать чувствует себя хорошо, но ей нужно в назначенное время проверяться, чтобы контролировать показатели, передает "СтарХит".

Теперь Марина Владимировна живет вместе с дочерью в Москве, чему телеведущая очень рада.