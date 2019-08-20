Мария Малиновская показала фотографии подросшего сына

Известная телеведущая Маша Малиновская поделилась с поклонниками фотографиями восьмилетнего сына. Знаменитость решила прогуляться с сыном по Московскому зоопарку.

Маша Малиновская показала кадры, как 8-летний Мирон веселиться на прогулке с маленькой подругой. Правда мальчик почти не смотрит в камеру, то он играется на поручнях, то что-то ищет в мобильном телефоне.

Можно заметить, что Мирон унаследовал от матери белокурые волосы. Малиновская родила мальчика в 2011 году, но имя и лицо отца скрывает до сих пор, известно, что он является бизнесменом.

Поклонники обратили внимание, что сын знаменитости растёт настоящим красавцем и уже имеет хороший вкус на девушек. Также подписчики заметили, что 38-летняя телеведущая выглядит прекрасно и совсем не меняется.