Анастасия Макеева показала лицо третьего супруга

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10 марта 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram makeevan

Анастасия Макеева редко делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Однако недавно артистка решила все же сделать исключение и впервые показала фолловерам cвоего мужа Александра.

В своем Instagram звезда опубликовала фотографию, сделанную год назад во время отдыха на Мальдивских островах. На ней Макеева изображена с молодым мужчиной. Сама Настя на переднем плане, а ее спутник скромно скрылся за спиной возлюбленной.

"У вас было такое, когда ты просыпаешься дома и расписан график на 2 недели вперед, а через 2 часа у тебя уже билеты на Мальдивы и ты даже еще не осознал, что надо собрать чемодан?", – поинтересовалась Анастасия Макеева.

Это первый снимок, на котором можно разглядеть лицо избранника актрисы. Напомним, Анастасия в начале прошлого года узаконила отношения с мужчиной, который моложе ее на пять лет.

В комментариях к посту подписчики отметили, что влюбленные замечательно выглядят вместе и пожелали им огромного счастья.