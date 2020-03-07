Дочь - певица Александра и Эммы Малининых опубликовала фото с братом - художником

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7 марта 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Устинья Малинина, фото из соцсети: vk.com/usty.m_nikmalinin

Дети Александра и Эммы Малининых Устинья и Фрол - двойняшки. Устинья занимается пением, она пошла по стопам отца. У девушки сильный, красивых голос. Фрол - рисует, молодой человек учится на художника, но его картины уже появляются на вернисажах. Дети Малининых дружны между собой.

Устинья на своей странице в Instagram опубликовала фото с братом, с которым они родились в один день.

Подписчики заметили, что у певца Александра Малинина и его супруги врача Эммы очень красивые дети, и девочка похожа на отца, а парень - на маму.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Устинья Малинина (@ustinya_malinina_official)5 Мар 2020 в 10:50 PST

"Как интересно поработали гены, Устинья-папа, а Фрол - мама", "Такие классные - сестричка и братик! Любим, Устинья, творческих успехов, красотулька! Держим кулачки за тебя, девочка классная!", "Приятно на вас смотреть. Какие вы классные и дружные", "Какие вы красивые", - пишут комплименты Устинье и Фролу.

"Дети, рождённые в любви, всегда успешные и красивые!", - говорят поклонники супругов Малининых. Брат и сестра загружены учебой, а Устинья еще и репетициями. Но время для встреч и общения находят всегда. "У нас с Фролом есть традиция. Раз в неделю мы выбираем день, когда проводим время вместе и ходим по музеям, в оперу или в кино", - поделилась девушка. Недавно их родители отпраздновали юбилейную даты свадьбы, СМИ писали об этом событии.

Малинины - многодетные родители. У Александра Малинина от первого брака - 38-летний сын Никита - музыкант. В браке с певицей Ольгой Зарубиной у него родилась дочь Кира.

Поженившись с Эммой, Малинин усыновил ее сына Антона.