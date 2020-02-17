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Эмма Малинина опубликовала фото с жемчужной свадьбы и видео тоста Александра Малинина

, 13:41 [ «Аргументы Недели» ]

Эмма Малинина опубликовала фото с жемчужной свадьбы и видео тоста Александра Малинина
Natalia Shakhanova, globallookpress.com

Известный артист Александр Малинин и его супруга - врач Эмма Малинина отпраздновали жемчужную свадьбу. Они женаты ровно 30 лет. Жемчужную свадьбу Малинины отметили в своем загородном доме с близкими друзьями. Супруга певца опубликовала в Инстаграм свадебные фото.

Они поженились 13 февраля 1990 года. 

 
 
 
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Публикация от Александр Малинин (@alexandr_malinin)13 Фев 2020 в 1:41 PST

Малинин, как всегда, в торжественный момент облачен в строгий костюм. На красавице Эмме платье бирюзового цвета, подчеркивающее точеную фигуру женщины.  Столы украшены букетиками нежных ландышей и розочек.

В своем тосте в честь супруги Александр Малинин произнес такие трогательные слова, что Эмма готова была расплакаться. Певец поблагодарил Бога за то, что он послал ему такую чудесную женщину. Он считает ее королевой.

По словам Малинина, он не может вспомнить ни одного момента, который бы напряг его за тридцать лет жизни с Эммой.

"Красивая семья, счастья вам", "Вы СУПЕР СЕМЬЯ!!! пример жизни!!! Берегите каждую секунду ваших родных Александр", - желают фолловеры семье Малининых.

Сыну и дочери артиста и доктора Эммы сейчас по 19 лет. Девочка Устинья учится и станет оперной певицей. Сын Фрол - художник.

 
 
 
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Публикация от Dr.med Emma Malinina (@doktoremmamalinina)13 Фев 2020 в 8:27 PST

 
 
 
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Публикация от Dr.med Emma Malinina (@doktoremmamalinina)13 Фев 2020 в 8:30 PST

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