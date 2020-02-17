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Александр Малинин сделал супруге комплимент: "Это не женщина, это – королева"

, 08:01 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Малинин сделал супруге комплимент:
Александр Малинин и его жена Эмма, Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Знаменитый российский музыкант Александр Малинин в день 30-летия со дня свадьбы сделал своей супруге Эмме громкий комплимент. На днях семейная пара широко отмечала праздник в загородном доме.

Как сообщает НТВ, Александр Малинин заявил, что его жена всегда находится в потрясающей форме. "Это не женщина, это – королева", – заметил артист. Мужчина убежден, что все представительницы прекрасного пола должны всегда быть красивыми для любимого и не запускать себя, тогда он "никуда не убежит".

В честь "жемчужной" свадьбы Александр преподнес Эмме кольцо с жемчугом.

ЕТ

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