Экс-супруга Александра Малинина собирается замуж за человека, с которым ни разу не встречалась

Экс-супруга певца Александра Малинина, артистка Ольга Зарубина намерена выйти замуж за мужчину, с которым ни разу не встречалась. Женщина познакомилась с потенциальным спутником жизни в интернете.

По словам Зарубиной, мужчина "по уши влюбился" в нее, у него "просто крышу снесло". Ольга заметила, что этот человек почти ее ровесник, кроме того, он весьма обеспеченный.

Певица и ее "жених" много общаются в сети, но пока не виделись в жизни. Избранник Зарубиной, однако, планирует в ближайшее время приехать к ней в Россию – он живет за границей. Ольга подчеркнула, что этот мужчина мечтает о пышной свадьбе и надеется, что его возлюбленная будет в белом платье и фате.