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Пользователи сети смогли разглядеть, в чем спит Юлия Барановская и как проходит ее утро

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Пользователи сети смогли разглядеть, в чем спит Юлия Барановская и как проходит ее утро
Фото из соцсетей, Instagram baranovskaya_tv

Юлия Барановская любит общаться с подписчиками и делится с ними многими моментами из своей жизни. А недавно мама троих детей показала «домашнее селфи».

Юля сделала фото прямо в постели. На снимке телеведущая лежит вместе со своим младшим сыном. Многие пользователи сети смогли увидеть, что Барановская спит в классической пижаме клетчатой расцветки.

Также фолловеры заметили: звезда запечатлена без макияжа. Но это нисколько не смущает ни Юлию, ни ее поклонников, которые уверены - без косметики она выглядит практически так же, как и после работы визажистов.  

 

 
 
 
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Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 2 Мар 2020 в 1:59 PST

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