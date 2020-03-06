Пользователи сети смогли разглядеть, в чем спит Юлия Барановская и как проходит ее утро

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6 марта 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото из соцсетей, Instagram baranovskaya_tv

Юлия Барановская любит общаться с подписчиками и делится с ними многими моментами из своей жизни. А недавно мама троих детей показала «домашнее селфи».

Юля сделала фото прямо в постели. На снимке телеведущая лежит вместе со своим младшим сыном. Многие пользователи сети смогли увидеть, что Барановская спит в классической пижаме клетчатой расцветки.

Также фолловеры заметили: звезда запечатлена без макияжа. Но это нисколько не смущает ни Юлию, ни ее поклонников, которые уверены - без косметики она выглядит практически так же, как и после работы визажистов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Люблю ❤️ Публикация от Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) 2 Мар 2020 в 1:59 PST