Пользователи сети смогли разглядеть, в чем спит Юлия Барановская и как проходит ее утро

Юлия Барановская любит общаться с подписчиками и делится с ними многими моментами из своей жизни. А недавно мама троих детей показала «домашнее селфи».
Юля сделала фото прямо в постели. На снимке телеведущая лежит вместе со своим младшим сыном. Многие пользователи сети смогли увидеть, что Барановская спит в классической пижаме клетчатой расцветки.
Также фолловеры заметили: звезда запечатлена без макияжа. Но это нисколько не смущает ни Юлию, ни ее поклонников, которые уверены - без косметики она выглядит практически так же, как и после работы визажистов.
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